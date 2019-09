Doppio colpo giallorosso. Sbarcano Kalinic e Mkhitaryan

Inizia l’avventura alla Roma di Nikola Kalinic e Henrikh Mkhitaryan. Il centravanti croato e il trequartista armeno sono gli ultimi due acquisti del primo mercato estivo di Petrachi, che ieri sera ha chiuso la doppia operazione con l’Atletico Madrid (formalizzata dopo lo scambio di documento con il Lipsia per la cessione in prestito di Schick) e l’Arsenal. Il classe 1988 è sbarcato a Fiumicino nella tarda serata di ieri, mentre l’ex Borussia Dortmund è atterrato questa mattina in Italia con il volo AZ201 proveniente da Londra. Entrambi si sono recati a Villa Stuart per sottoporsi alle consuete visite mediche, nel pomeriggio invece firmeranno i contratti nella sede giallorossa a viale Tolstoj.