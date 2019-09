Lazio-Roma è subito sfida Capitale

Nemmeno il tempo di realizzare che il campionato è iniziato di nuovo dopo la pausa estiva ed è già tempo di derby. Un fulmine, colpa di un sorteggio che ormai non fa più sconti a nessuno e che ha messo in questa seconda giornata non solo lo scontro diretto tra Juve e Napoli, ma anche il derby della Capitale. Presto per dire qualsiasi cosa, soprattutto per pensare che questa partita possa essere decisiva per una delle due squadre della città, anche se darà di certo darà delle indicazioni su quella che sarà la stagione di Lazio e Roma.

In campo da una parte l’usato sicuro di Inzaghi che riutilizza praticamente il gruppo dello scorso anno (squadra che vince non si cambia: mai) con l’unica novità Lazzari: una Lazio compatta, «quadrata» come l’ha definita qualche giorno addietro l’ex capitano giallorosso Francesco Totti. Ma soprattutto una squadra abituata a...

