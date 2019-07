MotoNautica, tutto pronto per il Gran Premio a Stresa

In attesa che inizino a rombare i potenti motori dei motoscafi dello Stresa Grand Prix of Italy – UIM XCAT World Championship 2019, sul Lago Maggiore si sono vissuti momenti di convivialità e divertimento. Nella splendida cornice del Regina Palace Hotel di Stresa, infatti, i piloti del circus si sono sfidati in un torneo di tennis tavolo a tema, per ricordare i 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna. Ad avere la meglio è stata la squadra “lunare” SELENE, del team Abu Dhabi 4 (UAE) composto da Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori.

L’hotel stresiano, nella serata di ieri, ha fatto anche da scenario – dopo il consueto briefing pre-gara dei piloti XCAT – alla presentazione del romanzo “La Transazione”, scritto da Riccardo La Cognata (Capo dell’Ufficio di Presidenza UIM).

Questa sera ancora convivialità al Regina Palace. In una serata a tema per ricordare i 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, i piloti dell’UIM XCAT World Championship saranno protagonisti del “Cocktail XCAT Regina Race”, una gara di cocktail nella quale saranno aiutati e giudicati da esperti del settore.

Da domani (sabato 20 luglio) spazio alle gare. Alle ore 11:20 prenderà il via la Pole Position e poi, dalle 17:20, ci sarà Gara 1 dello Stresa Grand Prix of Italy – UIM XCAT World Championship 2019. Domenica 21 luglio, sempre con partenza alle ore 17:20, via alla Gara 2.