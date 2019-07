Il Porto vuole Marcano in prestito

Dopo appena un anno è giunta al capolinea l’avventura di Marcano alla Roma. Il difensore centrale, arrivato in Italia la scorsa estate a parametro zero mediante il pagamento di una commissione di due milioni di euro al suo procuratore, non rientra nei piani di Petrachi, che lo ha messo sul mercato. Il ds giallorosso ha deciso di privarsi dello spagnolo, reduce da una stagione negativa in cui ha racimolato soltanto tredici presenze. Le squadre maggiormente interessate a Marcano sono il Valencia e soprattutto il Porto, club nella quale ha vissuto quattro anni prima di firmare il triennale con la Roma.

I Dragões, secondo quanto riferiscono i maggiori media sportivi portoghesi, hanno già la disponibilità di massima del difensore per un ritorno ed hanno proposto ai giallorossi di acquistarlo in prestito, con stipendio pagato a metà. Difficilmente Petrachi accetterà tali condizioni, preferendo una cessione a titolo definitivo.