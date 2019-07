La Lazio Primavera ha scelto Leonardo Menichini

Ormai manca solo l’ufficialità. La Lazio ha scelto il prossimo allenatore per la Primavera: sarà Leonardo Menichini, che ha concluso la sua esperienza alla guida della Salernitana. Nonostante la salvezza raggiunta al termine di una stagione complicata, Lotito ha preferito affidare la panchina granata a Gian Piero Ventura. Il patron però non ha dimenticato la promessa fatta all’ex tecnico della Lucchese, che ripartirà proprio dai baby biancocelesti: “Menichini allenerà nel settore giovanile della Lazio. Abbiamo avuto un confronto, ha casa a Viterbo e logisticamente è anche una soluzione più comoda”. Dopo la parentesi Bonacina, sta per iniziare il mandato Menichini.