Leclerc lascia dietro le Mercedes. In Austria è pole position

La Ferrari conquista la terza pole stagionale nel Gran Premio d’Austria e per la seconda volta a scattare dalla prima posizione sarà Charles Leclerc. Il 21enne pilota monegasco ha preceduto Lewis Hamilton, poi retrocesso dalla seconda alla quarta posizione. A guastare la festa delle rosse c’è però il guasto alla monoposto di Sebastian Vettel che ha saltato la Q3 e partirà dal nono posto.

Sul Red Bull Ring dello Spielberg, la nona gara del Mondiale di Formula 1 sembra per una volta gettare le premesse per rompere il monopolio Mercedes. L’ottimo tempo di 1'03''003 è valso a Leclerc la seconda pole in carriera, dopo quella del Bahrein. Hamilton, staccato di 0''259 millesimi, è stato poi penalizzato aver ostacolato Raikkonen durante i giri di qualifica e così è scivolato al quarto posto.

In prima fila ci sarà Max Verstappen mentre in seconda scatteranno la Mercedes di Valtteri Bottas (promosso dal quarto al terzo poso) e il britannico Lando Norris su McLaren. Sesta e settima posizione per le due Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. «Siamo davanti alla Mercedes, è una sorpresa. Stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così e spero la mia prima vittoria arrivi presto», ha commentato Leclerc. Vettel ha detto di non essere arrabbiato ma ci è rimasto male «perché la macchina valeva la pole». Il campione del mondo e capolista Hamilton ha preso con filosofia la retrocessione: «Congratulazioni a Leclerc, è stato grandioso per tutto il weekend, sarà una gran figata vedere tre team diversi nelle prime tre posizioni domani». «Potrò finalmente lottare con il ragazzino e vedremo come va», ha aggiunto alludendo a Leclerc.