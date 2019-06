Di Folco convocato per i test Lamborghini GT3

Arriva una grande notizia per il pilota romano Alberto Di Folco in vista della 24 Ore di Spa Francorchamps che si correrà nell’ultimo weekend di luglio sul prestigioso circuito belga. La Lamborghini lo ha convocato per i test in programma, sempre sullo stesso tracciato, per i giorni dell’1, 2 e 3 luglio: una tre giorni per mettere a punto le auto e iniziare a prendere le misure con la 24 Ore. Un segnale molto importante per il giovane talento romano che potrebbe essere il prologo a una clamorosa convocazione per correre la gara più importante dell’anno. La 24 Ore di Spa del campionato Blancpain GT Series Endurance Cup nel mondo del Motorsport è seconda solo a quella di Le Mans e se la gioca alla pari con Daytona per fascino e tradizione. Insomma una gara che tutti sognano di poter correre e che potrebbe essere un grande trampolino di lancio per Di Folco attualmente impegnato con la Lamborghini Huracan GT3 Evo del Raton Racing Team. E proprio con lo stesso team nei primi tre giorni del mese prossimo volerà quindi in Belgio per mettere a punto la <Lambo> assieme ai tre amatori Lenz, Costantini e Forné. Sono loro i quattro piloti che sulla carta si dovrebbero alternare alla guida della vettura nella interminabile quanto spettacolare gara sul tracciato di Spa, il più antico e prestigioso circuito belga sito nelle Ardenne, che da sempre fa la differenza tra i piloti veri e tutti gli altri. Sette chilometri da fare tutti d’un fiato, nei quali il coraggio e la precisione fanno spesso la differenza: un circuito sul quale Di Folco ha già dimostrato di poter fare grandi cose a bordo della sua Lamborghini.