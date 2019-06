Lazio su Gustavo Cipriano. Ecco il talento che ha stregato Tare

Faccia pulita e talento cristallino. Bastano poche immagini per capire il valore di Gustavo Cipriano, il difensore 18enne che ha stregato Tare. La Lazio sta trattando con il Santos sulla base di un prestito biennale con la possibilità di acquistare il calciatore a 750 mila euro. Cifra che, stando ai media brasiliani, coprirebbe l'85% del cartellino, il restante 15 invece rimarrebbe al club di appartenenza. L’entourage del ragazzo conferma che le parti sono vicine, la prossima settimana sarà decisiva per il suo futuro. Cipriano gioca nell’Under 20 del Santos ma si è allenato stabilmente con la prima squadra per tutta la stagione.