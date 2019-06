Gaich alla Lazio? L'attaccante del San Lorenzo a Roma

Date un dizionario a Simone Inzaghi. Andando avanti di questo passo, la sua Lazio parlerà sempre più spagnolo. L’arrivo di Jonathan Rodriguez - detto Jony - sembra imminente, la conferma di Luis Alberto scontata. I due, oltre alla nazionalità, condividono anche i procuratori. Che negli ultimi giorni hanno avuto modo di scambiare qualche parola con il Siviglia: Monchi ha sondato il terreno per cercare di riportare l’ex Liverpool in Andalusia. Niente da fare, troppo importante per il gioco biancoceleste. È lui il cervello della squadra, l’unico insieme a Correa che riesca a dare imprevedibilità alla manovra. Il Tucu, appunto. Un altro che, guarda caso, parla la stella lingua di Luis Alberto. Dalla Spagna all'Argentina. Il paese da cui viene Adolfo Gaich, centravanti del San Lorenzo. Il calciatore classe '99 è nella Capitale in compagnia del suo agente. Nelle prossime ore sarà proposto sia a Roma che Lazio, attenzione alla concorrenza di Bologna e Sassuolo.

Dopo un Mondiale da protagonista con l'Under 20 albiceleste, l’attaccante sogna un futuro nel Vecchio Continente. E invece restiamo in Sudamerica: gli occhi di Tare sono puntati anche su Jan Hurtado, diciannovenne del Gimnasia La Plata. Oltre ai biancocelesti, sul millennial venezuelano ci sono Milan e Sampdoria. Ancora deve prendere il via, ma sarà un calciomercato molto caldo. Anzi, caliente.