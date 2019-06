La Roma a Milano per riforme Uefa e diritti tv

Questa mattina a Milano va in scena l'assemblea della Lega Serie A.

Per la Roma sono presenti il CEO Fienga e il Vice-presidente

Baldissoni, che in seguito si sposteranno a Londra per la riunione

dirigenziale a cui parteciperà anche il presidente Pallotta per

conoscere Fonseca, il nuovo allenatore giallorosso. All'ordine del

giorno sono due gli argomenti più scottanti: la valutazione delle

riforme per le competizioni europee proposte dalla Uefa (dovrebbero

prendere il via nel 2024) e l'analisi del progetto di Mediapro, che

vuole risolvere il contenzioso in essere con la Lega e diventare

partner nella realizzazione del canale tv per il triennio 2021/24.

Gran parte dei club italiani hanno già espresso il loro dissenso alla

futura Superchampions, ostacolata anche dalle maggiori federazioni

calcistiche.