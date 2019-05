Partite truccate, retata in Spagna. In manette Raul Bravo ex Real

Alcuni giocatori spagnoli sono stati arrestati nella mattinata di oggi, sospettati di far parte di un'organizzazione criminale che truccava le gare di Liga e Seconda Divisione spagnola. Tra questi figura il nome dell'ex difensore del Real Madrid, Raul Bravo (capo dell'organizzazione), oltre a Samuel Saiz, attaccante del Getafe, Inigo Lopez, centrale del Deportivo La Coruna, ed Agustin Lasaosa, presidente dell'Huesca. Una delle partite incriminate, inerente alla passata stagione, riguarda proprio quest'ultima squadra. Era il 27 maggio 2018 e si giocava Huesca-Gimnastic, con gli ospiti in piena lotta salvezza e a caccia di disperati punti in casa della prima della classe, già da un paio di giornate matematicamente promossa in Liga. Da una parte quindi nulla da giocarsi, dall'altra tutto appeso al filo del rasoio: 0-1 fu il risultato finale, ma ci furono subito molti dubbi sulla regolarità della partita per colpa di un flusso anomalo di giocate provenienti dall'Ucraina. In tantissimi puntarono sulla vittoria ospite, tanto da far scendere la quota ben oltre il normale limite di una vittoria esterna. Tanti i dubbi che sorsero subito tra i principali bookmakers, che spinsero addirittura molte società di scommesse a chiudere le puntate.

Molte scommesse arrivarono già nel primo tempo sull'esito dei primi 45' di gioco, con tantissimi scommettitori che avevano puntato sul pareggio (0-0 il risultato parziale), ma è nella ripresa che il caso si è ampliato quando da Kiev, Poltava e anche dal continente asiatico, iniziarono ad arrivare pesanti investimenti sul successo del Gimnastic. Vittoria che giunse puntualmente grazie al gol al minuto 72 firmato da Uche. L'anno scorso, proprio in quel periodo, l'Ucraina fu scossa da un vero e proprio scandalo riguardante appunto decine e decine di partite truccate, con 35 club professionistici e piu' di 300 persone coinvolte. Tutti quei flussi di giocate proveniente dal paese dell'ex Unione Sovietica spinsero quindi ad aprire un'inchiesta, che avuto oggi pesanti risvolti con l'arresto di alcuni personaggi del calcio spagnolo.