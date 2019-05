Tripudio giallorosso per De Rossi. E la Roma vince

Vince la Roma ma per la classifica conta zero o nulla. Segnano Pellegrini e Perotti nell’ultimo appuntamento della stagione all’Olimpico contro il Parma già salvo. Troppe le coincidenze che sarebbero servite a Ranieri & Co. per accedere alla Champions, impossibile da crederci e infatti la Roma alla fine andrà solo ai preliminari di Europa League: giusto così visto l’andamento dell’intera stagione. Ma all’Olimpico è festa per l’ultima partita con la maglia giallorossa di Daniele De Rossi. Il capitano della Roma saluto il suo popolo ed esce dallo stadio tra le lacrime collettive. Il giro di campo con la famiglia per l’ultimo saluto è un misto di gioia e dolore per tutti, così come l’abbraccio con l’amico fraterno di sempre, Francesco Totti, che ci è passato due anni prima di lui. È proprio Totti a consegnarli il premio speciale che la Roma ha ideato per lui, per un uomo che ha sostenuto la causa giallorossa per sedici anni e che adesso dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Tante le proposte in piedi, in Italia, ma anche e soprattutto dall’estero. Daniele, smaltita la sbornia giallorossa, dovrà decidere con calma il sul futuro perché lo ha detto più volte a chiare lettere che lui vuole ancora giocare al calcio. E lo farà, ma non a Roma… un peccato, davvero.