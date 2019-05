Il romano Di Folco vola nelle prove libere

Inizia nel migliore dei modi il weekend tedesco per il romano Alberto Di Folco nel GT Open. Il giovane talento dell’Axa con la sua Lamborghini del Team Raton Racing Powered by Target Racing, ha chiuso le prove libere del venerdì ad Hockenheim con il miglior tempo nella seconda sessione e quarto (primo delle Lamborghini) nella prima.

Un prologo che fa sperare in vista di gara 1 in programma domani e gara 2 di domenica. Come sempre il GT Open si alternerà infatti nelle due giornate di sabato e domenica con i piloti impegnati in successione al volante delle propria auto.

Nella categoria ProAm Di Folco e Lenz hanno dimostrato di poter dare del filo da torcere all’agguerrita concorrenza comportandosi magnificamente nella prima uscita della stagione sul tracciato francese del Paul Ricard a Le Castellet. Tra le due gare Di Folco ha messo anche una spettacolare doppietta nel Supertrofeo Lamborghini a Silverstone: sul bagnato il pilota romano è letteralmente imbattibile ed è anche per questo che spera in un weekend piovoso per poter lasciare il segno anche ad Hockenheim. Domani mattina le qualifiche di gara 1 con i team che sveleranno le proprie strategie decidendo quale pilota farà il tempo che deciderà la griglia di partenza e quale dovrà invece correre la seconda parte di gara. Domenica poi bis con la stessa sequenza: qualifiche al mattino e gara subito dopo pranzo.