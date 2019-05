Mai provocare Wanda Nara Icardi, la risposta sarà tagliente e lapidaria. Il marito e attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, ha segnato il gol della bandiera nella disfatta contro il Napoli (4-1 al San Paolo) e il commentatore di SkySport, Lele Adani ha definito la rete “totalmente inutile”. Apriti cielo! Davanti allo schermo c’era Uanda che inviperita ha replicato con un insulto in un’Instagram Story: “Inutile la reconcha de tu hermana!” ovvero “Inutile è la t***a di tua sorella”.

Poi ha cancellato la storia, ma qualcuno l’aveva già catturata. A “Tiki Taka” ha ammorbidito i toni: “Il gol è inutile per la situazione, ma è sempre una cosa positiva”. Sul post di Maurito che ha smentito di voler andare alla Juventus come invece ipotizzato dalla prima pagina de “La Gazzetta”, ha chiarito: “Lo ha fatto perché hanno fatto passare come parole sue un pensiero mai fatto, una cosa mai detta. Mauro non parla, nessuno lo ha sentito da quando gli hanno tolto la fascia. Non è giusto che escano prime pagine non vere”.