Luca Marziani Campione Assoluto

Luca Marziani è il Campione Italiano 2019 di salto ostacoli. Il cavaliere civitonico, aviere capo dell’Aeronautica Militare, ha conquistato il suo primo oro assoluto sui campi dell’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano (Cattolica).

Sotto la sua sella, Tokyo du Soleil, noto al mondo equestre per le numerose performance internazionali e, fiore all’occhiello del suo palmares, la vittoria con il Team Italia nella Coppa delle Nazioni dello CSIO di Roma Piazza di Siena 2018. Con 3.05 i punti negativi totali, il cavaliere 39enne è salito sul primo gradino del podio, accompagnato da Filippo Codecasa, argento su Giulio 8 (10.35 punti negativi) e Paolo Adorno, bronzo in sella a Fer Z.G. (10.43). Sono loro i primi tre azzurri convocati di diritto per lo CSIO di Roma Piazza di Siena 2019.

Marziani commenta così il suo traguardo: “Condivido questo successo con chi è al mio fianco ogni giorno. Per questo ringrazio tutto il mio staff, a partire dal mio groom Jose, che conosce perfettamente Tokyo, lo rispetta e lo fa sentire sempre una superstar”. All’aviere capo Luca Marziani e Tokyo du Soleil va anche la medaglia d’oro del Campionato Italiano Interforze estrapolata dalla classifica finale del Campionato Assoluto. Conseguente medaglia d’argento per il carabiniere scelto Filippo Codecasa su Giulio 8, mentre la medaglia di bronzo va all’agente delle Fiamme Oro Federico Ciriesi su su Calais d’Argilla Z.