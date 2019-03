Gol e spettacolo, l'Inter vince il derby e sorpassa il Milan

L’Inter vince 3-2 il derby di Milano e torna al terzo posto, scavalcando di due punti il Milan: per i nerazzurri a segno Vecino (3’), de Vrij (51’) e Martinez (rigore al 68’). Milan in gol con Bakayoko (57’) e Musacchio (71’)

LA GIORNATA - La Lazio travolge in casa 4-1 il Parma e ipoteca la zona Europa League con uno sguardo alla Champions: va a 45 punti come l’Atalanta, fermata in casa 1-1 da un Chievo praticamente retrocesso - ultimo con 11 punti a 14 dal quartultimo posto - con una gara da recuperare con l’Udinese. Se per i veronesi è solo una questione di matematica, anche il Frosinone vede spegnersi le speranze di restare in serie A: sconfitto 2-1 nella sfida-salvezza con l’Empoli è ora penultimo a 17 punti, distante 8 lunghezze proprio dai toscani che con questa vittoria in casa oggi agganciano momentaneamente i friulani a 25 punti. l’Udinese, con una gara in meno come i biancocelesti, affronta alle 18 al San Paolo il Napoli. Ecco le partite di oggi pomeriggio, dopo la sconfitta per 2-0 nella gara delle 12.30 della Juventus col Genoa a Martassi: Lazio-Parma 4-1 (gol di Adam Marusic, doppietta di Luis Alberto e Senad Lulic per romani, Mattia Sprocati per parmensi), Atalanta-Chievo 1-1 (gol di Riccardo Meggiorini per gli ospiti e pareggio di Josip Ilicic per i bergamaschi), Empoli-Frosinone 2-1 (gol di Francesco Caputo e Marko Pajac per teoscani e rete della bandiera di Luca Valzania per i ciociari).