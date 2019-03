La Roma fatica ma l'esordio di Ranieri è vincente

Buona la prima per Claudio Ranieri, ma non senza sofferenze. I giallorossi battono l'Empoli all'Olimpico nel posticipo (2-1) e conquistano tre punti fondamentali per respirare dopo giorni difficilissimi e per rimettersi in marcia per la Champions. Il tecnico chiamato per sostituire l'esonerato Di Francesco riparte con un 2-1 firmato dalle reti di El Shaarawy e Schick, in mezzo il provvisorio pareggio dei toscani con l'autorete di Juan Jesus. Contro la coraggiosa squadra di Iachini in lotta per non retrocedere è una Roma generosa e attenta, ma non del tutto guarita. Anzi, a tratti si vede una squadra impaurita e incerta: il lavoro al neo allenatore giallorosso non mancherà. L'Empoli se la gioca a viso aperto e soprattutto nella ripresa mette in difficoltà i padroni di casa. Iachini recrimina per un gol annullato nel finale a Krunic dal Var e per la sfortunata traversa colpita da Pasqual. Roma a quota 47 e al quinto posto, toscani fermi a 22.