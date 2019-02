Bufera su Collovati, frase choc sulle donne. E la moglie...

Donne e motori, guai e dolori. E quando si tratta di calcio? In questo caso viene il voltastomaco. Parola di "machoman" Fulvio Collovati finito nell’occhio del ciclone per aver detto a “Quelli che il calcio” su Rai2: “Posso dire una cosa a Sara (Peluso, nda)? Quando sento le donne parlare di tattica, mancano gli esterni, mi si rivolta lo stomaco. E’ una mia opinione. Se parli di come è andata la partita bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo mi viene il voltastomaco. Ma stiamo scherzando?!”.

#Collovati: "Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Una donna non capisce come un uomo".



Spiace che su una Tv pubblica, pagata con i soldi del canone, si alimentino luoghi comuni e offese contro le #donne.

Che imbarazzo. pic.twitter.com/9dsGKHZd21 18 febbraio 2019

Francesca Brienza, giornalista esperta di Roma, prima si appella al clima scherzoso, poi viste le insistenze gli fa notare: “E allora le calciatrici cosa fanno in campo?” e l’ex Nazionale: “Le calciatrici qualcosa capiscono ma non tutto”. In studio è allarme rosso: Massimo Mauro si mette le mani nei capelli comprendendo al volo la gravità di quell’affermazione, Mia Ceran, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri hanno cercato di arginare le considerazioni medievali di Fulvio, 61 anni all’anagrafe, 1000 a.C. in mentalità calcistica. Qualcuno ha anche detto: “Eh sì le donne in cucina!”. E visto che ci siamo: le donne alla guida sono un pericolo costante, le donne non dovrebbero avere diritto di voto, le donne devono guadagnare meno degli uomini, le donne devono far la calza, allevare i bambini e stirare le camicie.

Sui social scoppia l’indignazione, chi gli dà del troglodita, chi chiede le scuse della Rai, chi ci scherza sopra. Interviene perfino Mara Carfagna, ex Ministro alle Pari Opportunità che usa i social quasi meglio di Salvini: “Ieri a quelli che il calcio, servizio pubblico, Collovati ha definito le donne incapaci di capire la tattica nel calcio. La fiera del luogo comune. La prossima settimana ci sarà un servizio sulle donne che non sanno parcheggiare e si dirà si stava meglio quando si stava peggio”. E la Carfagna viene trollata da Guido Crosetto: “Sul parcheggio parliamone” con faccine sorridenti.

In soccorso di Collovati è arrivata Lady Collovati. La moglie Caterina, ex presentatrice di programmi calcistici, su Twitter ha risposto ai follower curiosi di conoscere la sua opinione: “Carissima , mio marito ha parlato di tattica... La tattica spiegata da una donna non mi convince... Quando presentavo le trasmissioni di calcio non ho mai avuto la pretesa di spiegare il 4-4-2. La visione del mondo unisex non mi appartiene” e ancora: “Parlare di calcio certo ,ma la tattica è altra cosa. Parlare tutti possiamo farlo, dire cose giuste è diverso. Saluti dalla moglie di un uomo che rispetta le donne più di molti altri ...questa sì che è una certezza!”. D’altra parte non esistono più le mezze stagioni e d’estate non bisogna uscire nelle ore più calde.