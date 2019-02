Spalletti e la verità sul caso Icardi: "Era convocato. Si è autoescluso"

Colpo di scena nel caso Icardi. L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, ha rivelato in conferenza stampa che l'attaccante ha rifiutato la convocazione: "La decisione di togliere la fascia da capitano a Icardi è stata difficile e dolorosa, ma condivisa da tutte le componenti del club e presa per il bene dell’Inter. Ci è rimasto male però ci sono cose intorno a lui che lo disturbano. Era nella lista dei convocati per Vienna ma ha preferito non esserci. Noi ora dobbiamo pensare esclusivamente alla partita. Tutti i pensieri e le attenzioni devono essere per il Rapid e speriamo che la squadra reagisca nel modo giusto".