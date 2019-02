Icardi non è più capitano: al suo posto Handanovic

Caos Inter: via la fascia di capitano dal braccio di Mauro Icardi non convocato per la partita di domani, tifosi scatenati contro Wanda Nara, Marcelo Brozovic che mette like al comunicato social della società nerazzurra e Ivanna Icardi, sorella del bomber, parla di “morte annunciata”. L’Inter ha reso noto via Twitter di aver tolto la fascia di capitano a Mauro Icardi, per la precisione, in meno di 140 caratteri, la società nerazzurra ha scritto: “Il club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic”.

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) 13 febbraio 2019

La decisione è stata presa dall’a.d. Beppe Marotta e dal d.s. Piero Ausilio e condivisa dall’allenatore Luciano Spalletti che non ha convocato Icardi. La rottura è stata comunicata al gruppo al termine della rifinitura (intorno alle 12.30) prima della trasferta austriaca per la partita contro l’SK Rapid Vienna di Europa League prevista per domani alle 18.55. Al momento Wanda Icardi, moglie e procuratrice di Mauro, tace. Parla invece Ivanna, sorella di Mauro e acerrima nemica di Wanda, che sui social scrive: “Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché continua a permettere tutto ciò? All’Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avesse alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di lui, tutto questo non succederebbe”. Il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino va avanti da mesi e le frecciatine di Wanda hanno infastidito molto la dirigenza nerazzurra.