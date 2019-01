Luca Pellegrini verso il CagliariE la Roma pensa a Vida

Svolta possibile nel mercato della Roma, finora immobile sia in entrata sia in uscita. Luca Pellegrini è in procinto di accettare la proposta del Cagliari, che è pronto ad accogliere il terzino in prestito. Monchi ha già dato il suo ok al trasferimento, ora l'ultima parola spetta al ragazzo classe 1999, che nei giorni scorsi ha ricevuto diverse proposte (Chievo e Spal oltre ai sardi), ma ora sembra essersi convinto a mettersi in gioco nella squadra allenata da Maran, dove potrebbe trovare spazio e fiducia da qui all'estate.

Se Pellegrini dovesse salutare, la Roma sarebbe pronta a inserire una nuova pedina in difesa, ma in un altro ruolo, sentendosi già coperta sull'esterno sinistro da Kolarov, Santon e, all'occorrenza, Juan Jesus o Marcano. Il "colpo" è possibile al centro: in queste ore Monchi sta valutando se concretizzare un'offerta per il difensore croato Vida, vicecampione del mondo e ora in uscita dal Besiktas. Un'operazione low cost, su cui sta riflettendo anche l'Inter.