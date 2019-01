Milan e Piatek più vicini. Juve insiste per Romero

Il Milan e Piatek sono sempre più vicini. Nelle ultime ore la trattativa tra i rossoneri e il Genoa per il trasferimento del'attaccante polacco, grande rivelazione di questa stagione, è avanzata con passi probabilmente decisivi. Il vertice tra Leonardo, la dirigenza del club ligure e l'agente del giocatore Giuffrida ha avuto esito positivo e il 'lieto fine', salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe essere scritto all'inizio della prossima settimana. La formula con cui Piatek si trasferirà è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto: operazione da circa 40 milioni, ma è da capire se possono rientrare anche delle contropartite che interessano al Genoa, come l'ex Bertolacci e Halilovic.

La fumata bianca dovrebbe quindi sciogliere i nodi sul futuro di Gonzalo Higuain, desideroso di riabbracciare il suo ex allenatore Sarri trasferendosi al Chelsea. Proprio il tecnico dei Blues è stato interpellato sul tema in conferenza stampa, ma non ha voluto sbilanciarsi: "Ho parlato con Marina (Granovskaia, ad del Chelsea, ndr) due settimane fa, sa il mio pensiero su come migliorare la squadra. Io mi concentro sul campo, sulle partite, sull'allenamento. Non la chiamo tutte le sere, altrimenti - ha spiegato - spenderei tutte le energie mentali sul mercato. Penso che sia meglio se spendo tutte le mie energie mentali sul campo".

Il Genoa tratta anche con la Juventus: i nomi sono quelli di Romero e Sturaro e sono stati argomento del vertice che si è svolto oggi a Milano. I campioni d'Italia vogliono assicurarsi a titolo definitivo il talentuoso difensore argentino, che tuttavia resterebbe sotto la Lanterna fino alla fine detta stagione, mentre in Liguria potrebbe tornare il centrocampista, in prestito fino a giugno. I bianconeri però hanno detto "no" alla proposta del Genoa di avere Moise Kean, che a Prandelli piace tantissimo. La Lazio è pronta a salutare Martin Caceres, destinato con tutta probabilità al Bologna (ma l'ex bianconero piace anche ai brasiliani del Flamengo) e continua a puntare per sostituirlo all'ex Toro Davide Zappacosta del Chelsea. Per lasciarlo partire, però, i Blues chiedono il prestito con obbligo di riscatto. Per un giocatore che potrebbe rientrare dalla Premier League, un altro vicino allo sbarco in Inghilterra: è Gregoire Defrel, sempre più vicino al Newcastle di Benitez. I bianconeri hanno messo sul piatto 15 milioni, la Roma, proprietaria del cartellino del giocatore attualmente in prestito alla Sampdoria, ci sta pensando.

A proposito dei giallorossi: un nome segnato sul taccuino del ds Monchi, quello di Andrea Belotti, è diventato negli ultimi giorni un obiettivo del West Ham che secondo la stampa inglese avrebbe pure fatto un tentativo per Piatek. Gli 'Hammers' sono ora pronti all'assalto al "Gallo". Di Francesco, tuttavia, oggi ha dribblato l'argomento: "Parlo solo dei giocatori della Roma".

Sempre attivo il Parma. I ducali cercano rinforzi in attacco e stanno pensando ad Alessandro Matri del Sassuolo: decisiva la prossima settimana.

Operazione in uscita per l'Inter. L'Inter ha ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 Felice D'Amico al Chievo Verona. Sempre in tema nerazzurri, una buona notizia per i tifosi sembra arrivare dalle parole di Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, a 'Striscia': "Il contratto si rinnova. Non c'è nessuna distanza, va tutto bene". Intanto i nerazzurri seguono con interesse le grandi prestazioni di Duvan Zapata con la maglia dell'Atalanta: il colombiano è un nome per il futuro.