Orsato per Lazio-Fiorentina. Empoli-Roma a Mazzoleni

Sarà Rosario Abisso a dirigere Udinese-Juventus, anticipo dell’ottava giornata del campionato di serie A, in programma sabato alle 18. Con il fischietto della sezione di Palermo ci saranno i guardalinee Posado e Mondin, gli arbitri Var La Penna e Tegoni, mentre sarà Minelli il quarto ufficiale di gara. Napoli-Sassuolo, gara in programma domenica alle 18, è stata affidata a Marco Di Bello di Brindisi. Con lui gli assistenti Meli e Cecconi, gli addetti alla Var Mariani e Fiorito, il quarto uomo Giua. Empoli-Roma è stata affidata a Paolo Mazzoleni di Bergamo, Lazio-Fiorentina sarà diretta da Daniele Orsato di Schio, mentre per Spal-Inter è stato designato Fabio Maresca di Napoli e per Milan-Chievo Gianpaolo Calvarese di Teramo.