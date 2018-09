Di Francesco si copre nel derbyFlorenzi in attacco e Under in panchina

"Potrei cambiare qualcosa". Detto, fatto. Dopo la conferenza stampa, Di Francesco prova la formazione del derby a Trigoria con una novità rispetto alle previsioni: Florenzi nel tridente d'attacco a destra, Santon in difesa a coprirgli le spalle, e la coppia Kolarov-El Shaarawy confermata sulla catena di sinistra. Dovrebbero quindi essere queste le scelta per la sfida di domani pomeriggio alla Lazio, con un assetto più difensivo e Under inizialmente in panchina insieme a Kluivert e Schick. La buona notizia arriva da Manolas, pienamente recuperato, in gruppo nella rifinitura e poi inserito tra i 24 convocati.

Il modulo resterà ancora il 4-2-3-1, con Pastore trequartista e Dzeko di nuovo al centro dell'attacco. De Rossi-Nzonzi coppia in mediana, Fazio accanto a Manolas al centro della retroguardia che si schiererà davanti a Olsen, debuttante nel derby al pari di Santon, Nzonzi e Pastore.

La probabile formazione della Roma: (4-2-3-1) Olsen, Santon, Manolas, Fazio, Kolarov, Nzonzi, De Rossi, Florenzi, Pastore, El Shaarawy, Dzeko.