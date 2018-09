"Tiki Taka è juventino!" Wanda Nara zittisce Pardo e Mughini

Wanda, anzi Uanda Nara è una bella scoperta per chi non la conosceva o aveva seguito superficialmente il suo profilo Instagram. "Sembra una trasmissione juventina" e gli interisti ringraziano. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi è la nuova presenza fissa a "Tiki Taka", il programma di approfondimento calcistico condotto da Pierluigi Pardo ogni, lunedì sera. Uanda ha preso il posto di Melissa Satta e ha già fatto breccia nei cuori dei telespettatori. Mui linda e mui preparata. Misurata e non strabordante come il suo lato B fieramente esibito sui social.

Dunque debutto positivo per la showgirl argentina che si è rivelata il primo tifoso dell'Inter. Pardo le chiede: "Ti sembra che stiamo parlando troppo di Juventus?" e lei è chiarissima nonostante l'accento straniero: "Mi sembra un programma giuventino, è tutto blu ma si parla solo di Giuve". Pardo muto. Mughini muto. Uanda vince la prima partita della stagione.