È ufficiale il rinvio di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, incontri validi per la prima giornata di campionato. Lo annuncia la Lega Serie A. "Il presidente della Lega Serie A - si legge nel comunicato - viste le richieste di rinvio delle proprie partite, programmate per domenica 19 agosto alle ore 20.30, da parte delle società Genoa e Sampdoria, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova, e raccolto il parere favorevole da parte delle Società Milan e Fiorentina, dispone il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa". "Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicati nei prossimi giorni nel rispetto delle norme regolamentari in vigore", comunica ancora la Lega.

Massimo Ferrero in precedenza aveva chiesto lo stop dell'intera giornata di campionato. "Le partite si recuperano, i morti no". Lo annuncia ai microfoni di RMC Sport, durante la trasmissione Maracanà", il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, in merito al paventato rinvio dell’inizio della Serie A dopo la tragedia di Genova. Sabato ci saranno i funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi, giornata per la quale il governo ha istituito il lutto nazionale.

"Il presidente di Lega Miccichè sta valutando la situazione e sono certo che accoglierà il mio appello, è un uomo di spessore - spiega Ferrero -. Sampdoria, Fiorentina, Milan e Genoa non giocano. Si è unita anche la Juventus. Non ho sinceramente il coraggio di pensare a esultare in un momento come questo: ci sono ancora dispersi sotto le macerie, non posso pensare di mandare in campo i miei ragazzi. Lo sport è cultura, è vita: occorre fermarsi un attimo e riflettere. A casa mia comando io. Domenica potremmo portare un messaggio di continuità di vita, ma ognuno la pensa a modo suo. Per quanto mi riguarda, non giochiamo".

Ferrero dice di aver sentito "l’amministratore delegato Marotta e mi ha confermato che l’intenzione della Juventus è quella di non scendere in campo, dandomi pieno sostegno. Poi ovviamente facciamo parte di una Lega e in questo senso aspettiamo la decisione del presidente Miccichè. A prescindere da questo, però, la Sampdoria non intende giocare". La Samp ha in cantiere iniziative per portare aiuto alle famiglie colpite dal dramma. "Io sono uomo del fare, non del dire. Aspettiamo e vediamo, in questo momento - sottolinea - l’emozione e lo scoramento sono preponderanti ed è difficile anche riorganizzare le idee".

"Domenica la tifoseria viola non presenzierà alla trasferta di Genova, a prescindere dal rinvio o meno della partita. Silenzio e rispetto". I tifosi della Fiorentina e in particolare i viola club delle curve Fiesole e Ferrovia annunciano, in una nota, che non prenderanno parte alla trasferta di domenica prossima a Genova, in segno di rispetto verso le vittime del crollo del Ponte Morandi, indipendentemente dalla decisione della Lega di Serie A di rinviare o meno Fiorentina-Sampdoria, prevista alle 20.30 allo stadio ’Luigi Ferraris’. "Con queste poche righe vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi -aggiunge la tifoseria viola nel comunicato-. Il dolore per questa tragedia non richiede che si giochi una partita di calcio, pertanto non aspettiamo la decisione della Lega".

Le due tifoserie della città hanno messo da parte la storica rivalità per la tragedia che ha colpito Genova. In rete mlti utenti stanno condividendo la vignetta di Caricaturella che mostra due tifosi, un genoano e un sampdoriano, che in un abbraccio uniscono le due parti del ponte Morandi crollato.