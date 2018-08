Sarri vince la prima, Chelsea ok

Parte col piede giusto l’esperienza in Premier League di Maurizio Sarri. Dopo la sconfitta col City nel Community Shield, il suo Chelsea vince per 3-0 sul campo dell’Huddersfield: la sblocca Kantè al 34’, sul cross dalla sinistra di Willian, mentre Jorginho sigla il raddoppio su rigore prima dell’intervallo. A dieci minuti dalla fine il tris: contropiede orchestrato da Hazard che serve in area Pedro, tocco sotto che chiude i conti. Subito in campo Kepa, in tribuna Kovacic. Buona la prima anche per Watford (2-0 al Brighton con doppietta dell’ex juventino Pereyra) e Bournemouth (2-0 sul Cardiff con gol di Fraser e Wilson, che rimedia al rigore sbagliato nel primo tempo). Il Fulham, altra neopromossa, bagna il suo ritorno in Premier con una sconfitta: Schlupp e Zaha firmano il successo del Crystal Palace a Craven Cottage.