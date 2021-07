Bravissimo il super-studente, ma cosa se ne fa di sei lauree?

Maurizio Costanzo 30 luglio 2021 a

a

a

È incredibile, ma il signor Samuele Cannas, di 25 anni, di Cagliari, ha conseguito già due lauree, di cui una in medicina all’Università di Pisa. Il fatto strepitoso è che il dottor Cannas, da qui a dicembre, conseguirà ben altre quattro lauree. E, quindi, alla fine, a 25 anni, avrà sei lauree.

Ottima cosa come record, ma sul piano professionale, che se ne fa di sei lauree? Un giorno a settimana lavora con una laurea, il giorno dopo con un’altra e via di seguito? Penso con simpatia a quelli che hanno superato con fatica l’esame di terza media.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.