L'aiuto delle pecore e quegli strani rimedi contro l'insonnia e la depressione

Maurizio Costanzo 22 luglio 2021 a

a

a

Non capisco. Leggo, infatti, che stare svegli tutta la notte potrebbe sconfiggere l’insonnia. Lo direbbero alcuni scienziati. Si dice anche che il sonno è collegato alla depressione e che bastano cinque giorni di terapia per ottenere benefici immediati. Conosco persone che hanno fatto questi esperimenti e, purtroppo, la mattina erano più stanchi di quando sono andati a dormire. A volte penso che il vecchio rimedio del contare le pecore sia ancora il più efficace perché le pecore, come categoria, aiutano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.