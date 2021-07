Altro che yacht d'oro, meglio un giro nel Mediterraneo

Maurizio Costanzo 19 luglio 2021 a

La cronaca non finisce mai di stupirci. È tornato (o è sempre rimasto) in Italia, dalle parti dell’Isola d’Elba, uno yacht tutto ricoperto d’oro. Si chiama Khalilah e per salirci a bordo sembra si debbano pagare 250 mila euro.

Evidentemente hanno paura che qualcuno, con la scusa della visita, si porti via una maniglia o un altro pezzo d’oro. Mi chiedo: chi lo ha costruito lo ha fatto per investire una fortuna o per far morire d’invidia un concorrente? Dico la verità: a me, di uno yacht tutto d’oro non mi interessa. Preferirei uno yacht normale, per girarci il Mediterraneo.

