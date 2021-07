Mozart taumaturgo e l'operazione alle tonsille

Maurizio Costanzo 15 luglio 2021 a

Non capisco perché talvolta ci vogliono far apparire le cose meglio di come sono. Per esempio, in uno studio condotto da alcuni esperti triestini sembrerebbe che solo ascoltare poche note della musica di Mozart, faccia tornare il sorriso ai bimbi operati alle tonsille. Ditemi perché il sorriso se operati alle tonsille e il pianto se operati ad un piede? Per carità, non metto in discussione la scienza, ma sarete d’accordo con me che talvolta il dubbio dell’esagerazione viene.

