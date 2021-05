La pandemia fa fare scorpacciate di news

Maurizio Costanzo 17 maggio 2021 a

Qualcuno si allarma perché nel mondo staremmo seguendo troppo le notizie. In realtà, era inevitabile che durante la pandemia, molti siti di news, in tutto il mondo, ricevessero più visite del previsto. D’altra parte, che doveva fare la gente chiusa in casa per paura di prendere il covid?

Personalmente, non credo mai che ci si debba preoccupare se la gente assume notizie, cioè si informa. I grandi disastri li ho visti quando, quella stessa gente, non si è informata e per ignoranza ha creato problemi. Non siamo mai contenti, che ci siano poche o molte notizie. Vi consiglio: informiamoci quanto basta.

