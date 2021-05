La centenaria vuole il vaccino, cosa fa per prendere la dose

Maurizio Costanzo 07 maggio 2021 a

a

a

Una storia incredibile. In un paese in provincia di Catanzaro la Signora Lucia Talotta di 100 anni si è accorta di essere rimasta l’unica nel suo vicolo a non aver ricevuto la dose del vaccino. Solo per un errore, intendiamoci. Ma, Lucia non si è data per vinta, ha fatto la strada da sola, è andata dove si facevano i vaccini e ha chiesto la dose.

Il sole uccide il virus. E allora perché stiamo in casa?

Io controllerei sui documenti la sua vera data di nascita. Mi sembra incredibile che abbia 100 anni.

Le nostre medicine vanno bene per gli animali domestici, ma vale anche il contrario?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.