Omicidio Bolzano e quel pensiero agghiacciante

Maurizio Costanzo 15 marzo 2021 a

È passato già qualche giorno da quando Benno, un ragazzo altoatesino, ha ammesso di aver ucciso il padre e la madre e di averli gettati nell’Adige. Mi chiedo: da questo momento in poi, anzi dal momento nel quale ha ucciso i genitori, come può quest’uomo convivere con un pensiero così devastante? Come può addormentarsi la notte e riuscire a dormire pensando che ha ucciso suo padre e sua madre?

Non so, gli psichiatri sicuramente sanno darmi una risposta, ma, per me, che ho perso i genitori da molti anni e ancora ci penso, mi sembra tutto agghiacciante.

