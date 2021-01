Vaccini in coppia, un'idea che farebbe bene agli anziani e non solo

Maurizio Costanzo 22 gennaio 2021 a

C’è una notizia (che attende conferma) per cui si suggerisce che, insieme ad un anziano, venga vaccinato anche un parente, per far sì che nelle case di riposo i ricoverati possano continuare ad avere rapporti con i parenti. Quindi, il parente vaccinato va a trovare il padre, lo zio o il fratello vaccinato, nella Rsa. Mi sembra una cosa intelligente, dal momento che sono molti i malati di Covid avanti negli anni che sono morti nella disperazione di non poter nemmeno guardare negli occhi un proprio caro. Sì, facciamola questa cosa, in quanto, a mio parere, l’abbraccio di un marito o di una moglie, la carezza di un figlio sono un ottimo antidoto che, unito al vaccino, può fare miracoli.

