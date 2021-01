Maurizio Costanzo 04 gennaio 2021 a

Avete ancora l’abitudine di aspettare la Befana che il 6 gennaio, arrivando di notte con le scarpe tutte rotte, porta i doni? Mi auguro di sì, in quanto sarebbe un recupero d’infanzia che, di questi tempi, decisamente faticosi a vivere grazie al covid, aiuterebbe a superare le difficoltà. Mi raccomando, però, lasciate un po’ di latte e un po’ di pane sotto il camino, perché la Befana, quando arriva, si deve rifocillare. Un’altra raccomandazione: non fate il vaccino pure alla Befana perché, con la storia del covid, essendo Babbo Natale di una certa età, non se ne sono trovati.

