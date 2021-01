Cosa ci dice l'antico fast-food di Pompei

Maurizio Costanzo 03 gennaio 2021 a

Sono passati alcuni giorni, ma continuo a pensare a quest’ultimo, eccezionale, ritrovamento archeologico a Pompei. E’ praticamente venuto alla luce un fast food di 20 secoli fa. In quel luogo, si poteva mangiare e bere e forse c’erano cibi da asporto, da portar via. Si dice, almeno così ho letto, che sul fondo delle pentole, venti secoli dopo, si è trovato un rimasuglio di cibo. Certamente scotto, ma straordinario come reperto. Via via che emergono affreschi, luoghi, abitazioni di Pompei, mi rendo conto che in quella città vivevano bene e si divertivano.

