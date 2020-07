A Pamplona salta la festa. I tori ringraziano

Maurizio Costanzo 20 luglio 2020 a

a

a

In questi giorni, a Pamplona, in Spagna, si celebra da sempre la Festa di San Firmino ed è la corsa di alcuni tori lungo le strade della cittadina. Pensate che, da sempre, migliaia di turisti vanno ad assistere all’evento.

Quest’anno non ci sarà, perché già in aprile, con il diffondersi in Spagna della pandemia da coronavirus, la manifestazione è stata annullata. Esprimono contentezza i tori, che non saranno costretti a una corsa pazza lungo le strade di San Firmino e gli storici, dato che dai tempi della Guerra Civile non accadeva che la corsa venisse annullata. Un giorno, faremo il conto di quante feste, in nome del Covid-19, sono state annullate e, talune, nemmeno rimandate.