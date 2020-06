Il coronavirus e l'assurdo divieto di ballare

Maurizio Costanzo 15 giugno 2020 a

Sono certo che dalla pandemia verremo fuori. Nel frattempo, dovremmo ascoltare una serie di indicazioni, di alcune delle quali non c’era bisogno. Per esempio siamo informati che sono vietati balli a due, che il tango è considerato parente stretto del coronavirus e, forse per assembramento, saranno vietati anche i balli di gruppo. Farebbero prima a dirci che è vietato il ballo. Ma tanto andrà a finire che i giovani che vorranno ballare, dato che le discoteche forse rimarranno chiuse, si metteranno a ballare in piazza, come ai vecchi tempi, con qualcuno che strimpella una canzone di moda.