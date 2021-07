Cantiere Innovazione: per una Pubblica Amministrazione semplice e veloce

07 luglio 2021

Il PNRR come occasione irripetibile per semplificare la Pubblica Amministrazione, sburocratizzarla e rendere l’Italia realmente efficiente e competitiva sul rinnovato mercato globale post-Covid anche con modelli avanzati di partenariato pubblico-privato. È l’attualissimo tema del Forum <Cantiere Innovazione / Dall’agenda per la semplificazione 2020-2023 al PNRR: lavori in corso per una Pubblica Amministrazione semplice e veloce> che si è tenuto martedì 6 luglio 2021. Il PNRR ha stanziato 700 milioni di euro per la semplificazione e vanno utilizzati al meglio.

Una grande arena di confronto creativo e dibattito tra istituzioni pubbliche e imprese per sfruttare insieme l’irripetibile occasione di rilancio del Paese, grazie al dispositivo Next Generation EU e alle risorse della Programmazione comunitaria 2021-2027, e modernizzare il nostro Paese. La metodologia di lavoro è un cantiere aperto a disposizione di imprese e Pubblica Amministrazione. Obiettivo mettere a fuoco una piattaforma digitale che standardizzi procedimenti amministrativi: un <cloud> della semplificazione.

È una iniziativa ideata e curata dal Gruppo Maggioli, di cui Paolo Maggioli è il CEO, da 110 anni accanto alla Pubblica Amministrazione, leader internazionale nel settore della trasformazione digitale e della semplificazione dei processi nelle Pubbliche Amministrazioni, all’insegna dello spirito di una attenta responsabilità sociale d’impresa. Il Gruppo Maggioli, 60 sedi sul territorio, opera come un driver del cambiamento come filtro tra pubblico e privato, con un peculiare approccio pratico e operativo che sgorga dalle proprie origini romagnole. L’headquarter di Maggioli, infatti, ha sede a Santarcangelo di Romagna.

L'incontro, introdotto e moderato da Nicola Saldutti, Caporedattore Economia del Corriere della Sera, dopo i saluti istituzionali del presidente del CNEL, Tiziano Treu, si è aperto con l'intervento del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. Poi due sessioni di lavori. La prima: <L’Agenda per la semplificazione/contenuti e temi>. Partecipano Silvia Paparo, direttore Ufficio per la Semplificazione e la Sburocratizzazione, Dipartimento per la Funzione pubblica; Veronica Nicotra, segretario generale ANCI; Alessia Grillo, Segretario generale Conferenza Regioni e Province autonome; Mauro Minenna, Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Seconda sessione: <La semplificazione al servizio della ripresa>. Partecipano Alessandro Canelli, Presidente IFEL; Mauro Guerra, presidente ANCI Lombardia; Attilio Fontana,Presidente Regione Lombardia; Carlo Marino, Presidente ANCI Campania, sindaco di Caserta; Antonio Matonti, Direttore Affari Legislativi di Confindustria; Marco Gay, Presidente Anitec - Assinform. La presentazione del progetto <Cantiere innovazione> sarà affidata a Pierciro Galeone, direttore dell’IFEL-Fondazione Anci. Il presidente di EFEL Campania, Luca Bianchi, parlerà su <Il capitale sociale: nuove assunzioni e centri di competenza territoriale>.

A seguire si è dibattuto su <Il supporto per l’implementazione>, con Paolo Maggioli, CEO del Gruppo Maggioli, Dario Bergamo, Responsabile Public Sector EY, e Pierluigi Verbo, Responsabile Public Sector KPMG. Le conclusioni, affidate a Marcella Panucci, Capo di Gabinetto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. <Cantiere Innovazione> si candida dunque a essere strumento concreto di implementazione dell’Agenda per la semplificazione 2020-2023 approvata dal Governo. Un progetto che riguarda anche i singoli italiani perché, tra gli scopi di <Cantiere Innovazione>, c’è l’uso delle tecnologie digitali per ridurre gli obblighi amministrativi e burocratici per cittadini e imprese. Partner operativi di <Cantiere Innovazione> sono ANCI Nazionale, Campani e Lombardia; IFEL Nazionale e Campania; Gruppo Maggioli; Ernst & Young; KPMG.