Ascolti Tv, La notte dei serpenti supera L'Erede. Vola in alto Quarto Grado
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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la vittoria de La Notte dei Serpenti con una media di 1.617.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 L’Erede segna 1.360.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 Oltre il Paradiso ottiene 212.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 CIA raduna una media di 900.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 Sotto le foglie sigla 848.000 spettatori (6.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (720.000 – 4.8%), Quarto Grado vola a una media di 1.004.000 spettatori (10.5%). Su La7 La7 Storia – L’Incoronazione di Elisabetta II totalizza 352.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente si aggiudica una media di 423.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Bake Off Italia – Dolci in Forno conquista 296.000 spettatori con il 2.3% e su RealTime 438.000 spettatori con il 3.4%.
Nella fascia dell'Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer raduna 2.449.000 spettatori (16.1%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.223.000 – 21.5%), La Ruota della Fortuna prevale con 3.937.000 spettatori pari al 26.0%. Su Rai2 la partita di Basket – Mondiali Femminili: Cechia-Italia intrattiene 456.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine porta a casa 870.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Un Posto al Sole raccoglie 1.230.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 402.000 spettatori pari al 2.7% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 442.000 con il 2.9%.
Per l'approfondimento: su Rete4 Realpolitik debutta con 685.000 spettatori e il 4.5% mentre su La7 In Onda conquista una media di 1.124.000 spettatori (7.4%).