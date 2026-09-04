Ascolti Tv, testa a testa Rai1-Canale5, bene Cagliari-Verona. Del Debbio riparte e surclassa In Onda

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Marco Zonetti 04 settembre 2026 a

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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 il film Torno indietro e cambio vita segnare una media di 1.715.000 spettatori pari al 13.0% di share, mentre su Canale5 la serie Hotel Costiera raduna una media di 1.641.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Il Commissario Rex calamita 671.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia, Cagliari-Verona, registra 1.023.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (358.000 – 2.2%), Kilimangiaro Estate sigla una media di 497.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 Tutte contro lui – The Other Woman raccoglie 400.000 spettatori (3.1%) e sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 456.000 con il 3.8%.

Per l'approfondimento: su Rete4, dopo la presentazione (807.000 – 5.0%), il ritorno di Dritto e Rovescio - con l'intervista al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini - spopola con una media di 927.000 spettatori (9.7%), e su La7 In Onda Prima Serata ne totalizza 756.000 spettatori pari al 5.2%.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer si porta a casa 2.592.000 spettatori (15.7%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.724.000 – 22.8%), La Ruota della Fortuna prevale con una media di 4.500.000 spettatori pari al 27.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.157.000 spettatori (7.0%) e su Italia1 Coppa Italia Live 476.000 (3.1%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è visto da 524.000 spettatori (3.2%); su Rete4 4 di Sera arriva a 850.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 859.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda totaliza 1.282.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 4 Ristoranti segna una media di 373.000 spettatori pari al 2.3% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 502.000 con il 3.0%.