Report, alla fine Presutti costretta alla resa: “Rinuncio alla conduzione”

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Gianni Di Capua 03 settembre 2026 a

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Giulia Presutti lascia. Alla fine la nuova conduttrice di Report è stata costretta a un passo indietro. Dopo una giornata carica di tensioni, in una mail inviata al direttore dell’Approfondimento della Rai Paolo Corsini, Presutti annuncia la rinuncia all’incarico di co-conduttrice di Report, «nella speranza - scrive la giornalista secondo quanto riportato dall’Ansa - di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità».

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Contro Presutti si era espressa la maggioranza degli inviati della trasmissione, i quali volevano essere loro a scegliersi il conduttore, non accettando la sua nomina né quella del collega co-conduttore Daniele Piervincenzi. Ma era stato proprio il nome della giornalista a scatenare le proteste principali, a cui si è aggiunto in questi giorni anche Sigfrido Ranucci che ne aveva criticato aspramente la scelta. La giornata era iniziata in modo molto movimentato in via Teulada a Roma, dove è proseguita la trattativa tra la redazione di Report e la Rai sull’assetto che dovrà avere la nuova stagione del programma dopo la cacciata di Ranucci. Durante il pomeriggio la squadra di Report ha avuto un lungo confronto con Corsini; una riunione in cui «si è aperto un canale di comunicazione con l’azienda», stando a quanto dichiarato da Danilo Procaccianti, uno degli inviati esterni di Report che ha partecipato all’incontro. «I conduttori? Non si è parlato di nomi, non abbiamo voluto parlare di nomi perché per noi Report deve andare in onda con la consueta autonomia e indipendenza e deve andare in onda l’8 novembre», ha proseguito l’inviato.

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E a proposito dei nuovi volti del programma, Piervincenzi e Presutti, anche loro erano presenti in via Teulada, nella speranza di partecipare alla riunione o di incontrare i colleghi. Ma invano. Perché il confronto si è svolto senza di loro. «Se pensiamo di parlare con gli inviati di Report? Siamo qui apposta», aveva detto Piervincenzi ai cronisti all’ingresso. Ma, una volta iniziato l’incontro, Corsini ha chiesto ai due di attendere all’esterno. Al termine della riunione erano ancora fuori dalla stanza e, secondo quanto riferito, non hanno avuto occasione di incontrare i colleghi della redazione.