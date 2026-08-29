Ascolti tv, l'omaggio a Lucio Battisti conquista la serata. Riparte bene Quarto Grado

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Marco Zonetti 29 agosto 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la replica di TechetecheShow su Lucio Battisti vincere la serata con una media di 1.555.000 spettatori pari al 14.2% di share, mentre su Canale5 L’Erede si aggiudica 1.393.000 spettatori con uno share del 13.0%. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 7 in replica segna 628.000 spettatori pari al 5.0%. Su Rai3 Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte registra 495.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Chicago Fire attrae davanti al video 948.000 spettatori con il 7.7%.

Su Rete4 Quarto Grado attira 822.000 spettatori (8.8%). Su La7 La7 Storia – Hitler vs Churchill: l’Aquila e il Leone arriva a 447.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente registra 305.000 spettatori (3.8%) e sul Nove Comedy Match 446.000 con il 3.8%.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer segna 2.296.000 spettatori (15.5%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.240.000 – 22.4%), La Ruota della Fortuna registra 4.003.000 spettatori pari al 27.0%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.133.000 spettatori (7.7%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 843.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 4 Ristoranti sigla 356.000 spettatori e il 2.4%, mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? si aggiudica 447.000 spettatori con il 3.0%.

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera News registra 745.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 663.000 pari al 4.5% nella seconda; su La7 In Onda raggiunge una media di 1.178.000 spettatori (8.0%).