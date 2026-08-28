Ascolti Tv, Da grandi conquista la prima serata. Zona Bianca supera In Onda
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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la replica di Costanza fermarsi a una media di 916.000 spettatori pari al 9.9% di share, mentre su Canale5 Da grandi segna una media di 1.692.000 spettatori con uno share del 15.0%. Su Rai2 Il Commissario Rex raduna 655.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (439.000 – 2.9%), Kilimangiaro Estate ottiene 590.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Chicago Med conquista 822.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Calciomercato – L’Originale registra 190.000 spettatori (1.5%) e sul Nove Ammutta Muddica 490.000 con il 4.3%.
Per l'approfondimento: su Rete4, dopo la presentazione (407.000 – 2.7%), Zona Bianca svetta con 760.000 spettatori pari al 7.6% (I Saluti 413.000 - 8.5%) e su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 686.000 spettatori pari al 5.1%.
In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer si ferma a 2.298.000 spettatori (15.0%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.360.000 – 22.1%), La Ruota della Fortuna si aggiudica una media d 4.097.000 spettatori pari al 26.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.179.000 spettatori (7.7%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 939.000 (6.2%). Su Tv8 la partita di Conference League – Hapoel Tel Aviv-Atalanta si aggiudica 539.000 spettatori (3.6%) e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 494.000 con il 3.2%.
Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera News sigla 756.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e 593.000 pari al 3.9% nella seconda, mentre su La7 In Onda prevale con una media di 1.104.000 spettatori (7.2%).