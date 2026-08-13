Ascolti Tv: Ricchi a tutti i costi batte Noos, bene l'Atletica, cresce Agorà Estate

Marco Zonetti 13 agosto 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza chiudere la stagione con una media di 1.212.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale5 Ricchi a tutti i costi vince invece la serata con una media di 1.631.000 spettatori pari a uno share del 14.6%. Su Rai2 gli Europei di Atletica siglano 1.430.000 spettatori pari all’11.1% . Su Italia1 Chicago P.D. diverte 816.000 spettatori con il 7.3% mentre, su Rai3, dopo la presentazione (333.000 – 2.4%), Un Giorno in Pretura registra 631.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Shall We Dance? ottiene 507.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Giusta Distanza in replica calamita 283.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 RIP – Roast in Peace raggiunge 297.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 302.000 spettatori (2.6%) nel secondo e sul Nove Il monaco 265.000 con il 2.5%.

In Access Prime Time, su Rai1 L’Eredità Summer raduna 2.183.000 spettatori (15.5%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.218.000 – 23.7%), La Ruota della Fortuna segna 3.953.000 spettatori pari al 28.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine sigla 851.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 L’Appartamento – Sold Out si aggiudica 254.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 4 Ristoranti diverte 265.000 spettatori pari al 2.0% sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 330.000 con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera News segna 583.000 spettatori pari al 4.3% nella prima parte e 574.000 pari al 4.1% nella seconda e su La7 In Onda prevale con 932.000 spettatori (6.7%). Da segnalare, in fascia mattutina, la crescita di Agorà Estate. Condotto su Rai3 da Giulia Di Stefano e Marco Carrara, il programma di approfondimento totalizza una media di 146.000 spettatori pari al 3.8% nella presentazione, di 227.000 pari al 6.2% nel programma vero e proprio, e di 191.000 pari al 5.2% nel segmento intitolato Agorà Extra.