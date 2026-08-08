4 di sera, Feltri senza freni contro Sanchez: cosa consiglia a Meloni: "“Ecco che farei”

Salvatore Martelli 08 agosto 2026 a

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Pedro Sanchez attacca l’Italia. Cosa fare? Mandarlo a farsi benedire. Parola di Vittorio Feltri, che in un’intervista a 4 di Sera lancia, nel suo stile, un messaggio a Giorgia Meloni e da il suo personalissimo consiglio su come trattare con il primo ministro spagnolo in questi giorni di polemiche a distanza tra Roma e Madrid.

Il direttore editoriale de Il Giornale è spietato sull’ultimatum inviato all’Italia dall’esecutivo di centro sinistra guidato da Sanchez: “Sanchez da un ultimatum all’Italia. Lei cosa ne pensa?” chiede la giornalista Simona Gallo. Il Feltri-pensiero è ineluttabile: “Mandare a farsi benedire questo tizio che non sappiamo neanche che tipo di patti si possano fare con lui – esordisce il giornalista – Noi non abbiamo fatto niente di strano. Ci opponiamo a certi fenomeni di immigrazione come quello cui abbiamo assistito”.

Cristallino come sempre, Feltri risponde anche alla domanda che milioni di italiani si stanno facendo: Giorgia Meloni cosa dovrebbe rispondere davanti all’ultimatum lanciato da Madrid? “Io se gli dovessi rispondere userei anche una parolaccia, quindi non lo faccio – risponde ironico – Lei troverà un modo più elegante. La Meloni è una abbastanza tosta per cui sono sicuro che non presterà il fianco a Sanchez”.

Direttore che poi dice anche la sua sulla incauta e quanto mai divisa gestione del caso Ceuta da parte dell’esecutivo spagnolo: “Gli spagnoli rivelano con questa presa di posizione di essere disperati senza sapere come affrontare la loro stessa disperazione – sottolinea – Cos'altro potremmo fare? Applaudire quando arrivano 80 mila persone a nuoto? No, non possiamo applaudire”.

Pillole di buonsenso da parte del direttore che nel finale del suo intervento nella trasmissione Mediaset, parla anche della sospensione di Roma di Schengen: “La Melonia tutela nel modo unico possibile l'integrità del nostro paese, evitando che arrivino qui persone di cui non abbiamo bisogno. Abbiamo sperimentato che l'immigrazione selvaggia porta dei disordini, porta dei problemi – spiega prima di chiudere la sua intervista con un battuta tutt’altro che infondata – Ne abbiamo già abbastanza noi, dobbiamo anche importarli?”.