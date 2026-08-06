Ascolti Tv: Oppenheimer e Christopher Nolan leader della serata, la Ruota della Fortuna regina dell'estate

Marco Zonetti 06 agosto 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Teo e Zodì – Un cammello per amico segnare una media di 1.524.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 Oppenheimer vince la serata con 1.413.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2, dopo la presentazione (799.000 – 5.9%), Radio2 Live – Il Cielo è Sempre più Blu sigla 664.000 spettatori pari al 7.0%. Su Italia1 Chicago P.D. conquista 918.000 spettatori con l’8.0%.

Su Rai3, dopo la presentazione (573.000 – 3.9%), Un Giorno in Pretura segna 748.000 spettatori (6.0%), su Rete4 Sapore di mare 645.000 (5.3%) e su La7 La Giusta Distanza in replica 420.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 Cani sciolti registra 284.000 spettatori (2.4%) e sul Nove l'amichevole di Calcio – Chelsea-Juventus 226.000 spettatori con il 2.0%.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer si ferma a 2.295.000 spettatori (15.7%), su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.115.000 – 22.4%), La Ruota della Fortuna prevale con una media di 4.114.000 spettatori pari al 28.0%. Su Rai3 Un Posto al Sole ottiene 1.057.000 spettatori (7.3%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 865.000 (5.9%). Su Tv8 4 Ristoranti diverte 487.000 spettatori pari al 3.4%; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ne raduna 443.000 con il 3.0% e su RealTime Casa a Prima Vista è visto da 399.000 (2.7%).

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera News registra 657.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 613.000 spettatori pari al 4.1% nella seconda; su La7 In Onda informa 979.000 spettatori (6.7%).