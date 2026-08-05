Ascolti Tv: Enrico Brignano stravince in prima serata, sempre bene La Ruota della Fortuna e Un posto al sole

05 agosto 2026 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 il film Un matrimonio di troppo fermarsi a una media di 1.094.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale5 il film con Enrico Brignano Volevo un figlio maschio ha divertito una media di 2.264.000 spettatori con uno share del 20.6%, vincendo la serata. Su Rai2 gli Europei di Nuoto con i tuffi segnano una media di 999.000 spettatori pari al 6.9%. Su Italia1, dopo la presentazione (666.000 – 4.5%), Yoga Radio Estate ha calamitato 725.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3 Il Coraggio di essere Franco sigla 641.000 spettatori (4.8%) e su Rete4, dopo la presentazione (374.000 – 2.5%), Le Grandi Domande di Freedom ottiene 435.000 spettatori (4.2%). Su La7 In Onda Prima Serata informa 682.000 spettatori pari al 5.1%. Su Tv8 Quantum of Solace intrattiene 341.000 spettatori (2.9%) e sul Nove Save the Dating – Amori in Corso 344.000 con il 2.9% (L’Amore Non Dorme Mai 224.000 - 2.8%).

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer si ferma a 2.372.000 spettatori (15.9%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.145.000 – 22%), La Ruota della Fortuna attira 4.137.000 spettatori pari al 27.6% dalle 20:56 alle 21:50. Su Rai3 Un Posto al Sole diverte 1.064.000 spettatori (7.2%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 907.000 (6.2%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 394.000 spettatori pari al 2.7% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 420.000 con il 2.8%. Su RealTime Casa a Prima Vista segna 453.000 spettatori (3.1%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 553.000 spettatori con il 3.7%; su Rete4 4 di Sera News da 672.000 spettatori pari al 4.8% nella prima parte e da 550.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda; su La7 In Onda registra 1.015.000 spettatori (6.9%).