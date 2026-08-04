The Voice, Loredana Bertè lascia la giuria. Ecco chi arriva
Cambio di poltre a The Voice Senior. Il programma successo della Rai, in cui partecipanti non famosi si contendono in una intensa sfida canora, saluterà uno fra i giudici più iconici e amati dal pubblico: la rockstar Loredana Bertè. Al suo posto, secondo prime indiscrezioni trapelate dal sito "Affari italia", arriverà Fiorella Mannoia. Confermati invece per Nek, Arisa e la coppia Clementino-Rocco Hunt.
Secondo AdnKronos, dietro il cambio cast ci sarebbero gli impegni della Bertè legati al lancio del nuovo disco, compresa l'intenzione di sottoporre uno o più brani al nuovo direttore artistico di Sanremo, Stefano De Martino, per un posto in gara nel festival 2027.
La rockstar tornerà comunque a lavorare con Antonella Clerici già a settembre per 'Suzuki Juke Box - La Notte delle Hit' e potrebbe poi tornare nel cast di 'The Voice' nella prossima primavera per l'edizione 'Kids'.